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英国拟砸巨资投资碳捕集 议员忧恐推高能源费用

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（法新社伦敦8日电） 英国国会议员近日呼吁政府评估，对「高风险」的碳捕集、利用与封存技术投入数以十亿计英镑，是否会增加消费者的能源支出。

英国工党政府计划投资将近220亿英镑（约新台币8962亿元）发展碳捕集、利用与封存（Carbon capture, utilisation and storage, CCUS）技术，以协助英国在2050年底前实现净零碳排目标。

然而，英国国会下议院公共帐目委员会（Public Accounts Committee）对此表达担忧，称「政府支持未经验证的新兴技术来达成净零，风险很高」。

跨党派机构公共帐目委员会指出，这笔220亿英镑投资中，有3/4的资金将来自「向消费者徵收的费用，而英国民众本就已经承担全球数一数二高的能源费」。

委员会发现，政府未曾评估这项政策对家庭财务的影响，也没有机制确保消费者能从中受惠、享有较低的电费。

公共帐目委员会主席克里夫顿－布朗（Geoffrey Clifton-Brown）表示：「这项政策将对消费者和工业电费造成非常重大的影响。」

CCUS技术的目的是透过捕捉二氧化碳并将其永久储存于地下，以消除燃烧燃料发电和工业制程中所产生的碳排放。

英国政府发言人表示，这项技术「对于提升英国能源自主性非常重要」，并强调「如果没有这项技术，就无法保护我们工业核心区的就业，或确保英国重工业的未来」。

尽管CCUS技术因高成本和复杂性，应对全球暖化的效益备受质疑，英国仍力求成为全球碳捕集技术的领导者。

同时，联合国（UN）政府间气候变迁问题小组（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）和国际能源总署（International Energy Agency, IEA）也持续提倡这项技术，尤其是在为难以脱碳的水泥和钢铁业减少二氧化碳足迹方面。

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