英国敲定碳捕捉设施合约 将建燃气电厂

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（法新社伦敦15日电） 随着价值40亿英镑（约新台币1610亿元）的各项工程合约签订，英国兴建具碳捕捉技术的燃气电厂计画今天迈出关键一步。

这项由英国石油公司（BP）、法国道达尔能源（TotalEnergies）和挪威国营油、气公司Equinor共同主导的合资案，是英国政府在2050年底前实现净零碳经济的一环。

将于英格兰北部兴建的相关设施，会由净零提赛德能源（Net Zero Teesside Power, NZT）和北方长期电力伙伴联盟（Northern Endurance Partnership, NEP）开发，具体时程尚待公布。

双方今天表示，他们已「选定总价约40亿英镑的工程、采购和施工契约承包商」。 这项计画每年将捕捉高达200万吨二氧化碳，然后将其运输至北海并安全地储存在海底。

取得合约的企业包括能源巨擘壳牌集团（Shell）、基础建设专家保富集团（Balfour Beatty）和石油工程服务公司德希尼布FMC（TechnipFMC）。

NZT总经理韩特（Ian Hunter）说：「选择承包商是NZT向前迈出的重要一步。」

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）内阁本周承诺盖新的燃气发电厂，以提高能源安全。

与此同时，英国正用核能、太阳能和风力等低碳能源作为策略，应对国内高昂的天然气、电费。天然气费用在主要生产国俄罗斯2022年初全面入侵乌克兰后飙升。