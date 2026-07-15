英国气候暖化加剧 热浪日照屡创高

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（法新社伦敦15日电） 英国气象局（Met Office）今天在报告中指出，与上个世纪典型的英国天气相比，如今英国的气候已截然不同，气温持续上升且极端气候事件频繁发生。

英国气象局表示，就观察到的证据来看，若以一般预期的最热与最冷天气来看，如今所谓的「正常」气候，与20世纪大部分时间相比已产生重大转变。

在2025年，英国春夏两季合计的平均最高温上升摄氏2.1度，总日照时数达到1991至2020年均值的125%，是有纪录以来最温暖、光照最充足的时期。

英国海岸也无法幸免。周边水域在2025年经历长达297天海洋热浪，不仅创下自1982年以来的最高纪录，也远超2023年创下的178天纪录。除了年度纪录以外，报告也指出，自1980年代起，英国气候每10年约升温摄氏0.25度。

这份报告的领衔作者、英国气象局气候科学家肯顿（Mike Kendon）昨天在记者会上表示：「我们许多的基础建设、住宅房屋、农业、医疗体系等皆是基于过去的气候情况所设计。近期持续观测的情况显示，那样的气候已不存在。」

部分企业已注意到这个情况。食品与服饰零售商马莎百货（Marks & Spencer）近期宣布投资可耐摄氏45度高温的设备。欧洲之星（Eurostar）也将升级跨英吉利海峡高速列车的空调系统，使耐热能力从现在的摄氏45度提升至摄氏55度。