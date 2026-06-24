英国火车追撞酿伤亡 调查指司机员闯红灯后刹车不及

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（法新社伦敦24日电） 英国伦敦附近日前发生两列火车相撞事故，造成一名司机员罹难，铁路调查人员今天表示，该名司机员闯过红色警示灯号，撞击发生前数秒才紧急刹车。

这起事故发生于19日，一列开往伦敦的火车撞上相同轨道上另一列静止的火车，造成逾百人受伤，目前仍有53人住院，其中8人情况危急。行进中火车的司机员罹难。

根据英国政府公布的初步调查结果，铁路事故调查局（RAIB）指出，车上监视器画面显示，当行进中的火车接近并穿越路线上的自动号志时，号志正显示红灯。

调查人员表示，行进中火车尾部的记录器资料显示，原本火车时速约76英里（约122公里），在碰撞发生约9秒前刹车，接着时速减至49英里（约79公里）左右，然后就撞上另一列火车。

调查人员指出，红灯号志理应会在驾驶室内触发「听觉与视觉警示」。按照自动警示系统的设计，火车接近非绿灯号志时，车上警笛会响，司机员必须按下按钮确认。

报告写道：「若司机员短时间内未回应警告，列车的紧急刹车会启动。」

这份报告也提到，前方火车因自动警示系统故障而启动刹车，才会停在轨道上。

不过，调查人员表示，仍在分析行进中火车前侧记录器的资料，因此无法评论其自动警示系统运作情形及司机员的反应。

在大量乘客受伤后，调查人员也说，将调查这两列火车的「耐撞性」。

交通大臣亚历山大（Heidi Alexander）在社群平台X发文表示，仍有许多疑点待厘清，会彻底查明事发经过。

火车司机及消防员协会（Aslef）秘书长卡尔夫（Dave Calfe）则在X平台表示，重要的是，要了解火车为何以及如何闯越红灯号志。