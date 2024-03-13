英国王室P图风波越演越烈 凯特阴谋论网路甚嚣尘上

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（法新社华盛顿13日电） 英国威尔斯王储妃凯特原本想藉一张家人合照来消除外界对于她健康和下落的疑虑，却被抓包照片明显经过修改，网路谣言甚嚣尘上，阴谋论四起。

在法新社等媒体将凯特和3名子女合照撤稿后，42岁的王储妃11日发文为修图引发纷扰致歉，坦承自己一如许多业余摄影师，会对照片进行编辑，却无法阻挡王室再陷风暴。

这起事件引发外界对英国王室的新一波臆测，网路称之「凯特阴谋」（Katespiracy），凸显在假讯息充斥的时代，数位环境何其脆弱。假讯息猖獗侵蚀人际信任，社群媒体使用者变身业余侦探。

凯特王储妃自去年12月出席耶诞节教会活动，以及今年1月接受腹部手术以来，即未曾公开露面。

由于缺乏资讯，键盘柯南怀疑她和王储威廉的婚姻是否触礁，还有人怀疑她是否因饮食失调或接受巴西提臀手术而正在休养。甚至有人质疑凯特是否还健在。

英国王储与王储妃官邸肯辛顿宫（Kensington Palace）因此发布一张凯特和3名子女的合照，宣称是由威廉王子掌镜。但眼尖网友找出照片的破绽，像是凯特身上夹克的拉炼不连贯。

由于修图痕迹明显，包括法新社在内的多家全球新闻媒体纷纷将这张官方提供的照片撤稿。

英国「卫报」（The Guardian）专栏作家詹金斯（Simon Jenkins）指出：「王室照片的编辑规范很简单，那就是和盘托出…在这个节骨眼上，搬出隐私权也没用，只会滋生谣言、八卦和无稽之谈。」 社群媒体充斥五花八门的哏图，企图探寻英国王室想要隐藏的秘密。

在旧称推特（Twitter）、现称X的社群平台上流传一张照片，上头写着「每个家庭都藏着一个不为人知的秘密」，并以「王室阴谋：消失的凯特．密道顿」为片名，模仿影音串流平台Netflix影集预告。

由于肯辛顿宫迟迟不发布未修图的照片，促使键盘侦探持续追查可疑线索。

部分观察家称此为英国王室版「史翠珊效应」（Streisand effect），欲盖弥彰。由于王室试图保密，加上公关手法欠佳，导致外界有关凯特的传闻甚嚣尘上，就连平常不关心这类八卦的民众也开始好奇。

外界怀疑照片是否确实经过凯特之手修改。

也有人求助园艺专家，想知道这张修图后照片背景的植物在这个时节的英格兰是否该如此枝繁叶茂。

还有人自称「凯特．密道顿真相追求者」（Kate Middleton Truthers），亟欲知道她的下落；更有人戏称她抛家弃子去上Photoshop修图密集班。

支持王室人士坚称凯特有权保有隐私，不应被外界打扰，但这些说法未获重视。

生成式人工智慧（GAI）技术迅速演进，不实和误导性图像空前充斥，引发疑虑。凯特家人合照修图事件正好在这种时候出现。

为「大西洋月刊」（The Atlantic）撰文的瓦泽尔（Charlie Warzel）写道：「人们现在感到一种普遍、轻度的迷惘、怀疑和不信任。」

「一如这起王室修图灾难显示，深伪时代不需要动用到生成式人工智慧，仓促运用Photoshop就可以办到。」

修图事件也让许多人不禁要问英国王室过去是否曾经修改照片。美国有线电视新闻网（CNN）等媒体表示，他们开始对肯辛顿宫过去提供的所有官方照片进行检视。

尽管英国王室成员拥有悠久保密传统，网路上不信任的气氛已经再度引发诉求透明化声浪。

上个月，英国国王查尔斯三世（King Charles III）公开宣布自己罹癌而赢得喝采。

但许多医疗保健专家批评他未透露罹患哪种癌症。此举将可上行下效，鼓励英国大众也接受检查。

传记书「查尔斯：国王的内心」（Charles: Heart of a King）作者梅尔（Catherine Mayer）在X发文说：「倘若王室真的想要为这个国家树立重要价值观，他们应该彻底改变对待媒体的方式，支持透明化和一丝不苟的诚实。 」

「他们应该反对假讯息，而非助长假讯息。」