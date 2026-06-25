英国瑞士迎史上最热6月天 荷兰罕见启动高温警报

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（法新社伦敦/日内瓦/海牙/巴黎25日电） 致命热浪持续席卷西欧，英国与瑞士今天双双刷新6月高温纪录，荷兰则罕见发布极端高温警报，交通运输及紧急医疗体系正面临严峻挑战。

英国今天迎来有纪录以来最炎热的6月天，英格兰西南部索麦塞郡（Somerset）气温飙升至摄氏36.7度，打破稍早创下的36.4度纪录。

英国气象局（Met Office）今天稍早将伦敦及周边地区的红色极端高温警告延长至26日晚间。

瑞士气象局（MeteoSwiss）表示，瑞士今天也记录到史上最高的6月气温，北部城市巴塞尔（Basel）气温攀至摄氏38度，刷新80年前创下的36.9度纪录。

瑞士气象局在社群平台X发文说：「瑞士6月气温首次突破摄氏37度，打破1947年创下的纪录。」

瑞士气象局指出，北部地区尤其炎热，除了巴塞尔，另有至少5个气象站今天测得摄氏37度以上高温，这波热浪预计将持续至29日。

在破纪录高温肆虐欧洲之际，荷兰今天罕见发布极端高温红色警报，呼吁民众务必留意「危险」的酷热天气。

荷兰皇家气象研究所（KNMI）针对全国大部分地区发布红色警报，部分地区气温预计将飙到摄氏40度，相关警报措施至少将持续至27日。

受到高温影响，荷兰铁路公司已减少列车班次，政府官员也呼吁民众，若非必要，应避免开车上路。

法国当局表示，热浪侵袭已使巴黎和周边地区医院不堪负荷，明天起将禁止民众在公共场合饮酒。

巴黎警察局长弗和（Patrice Faure）说：「我们的医疗系统已处于饱和状态，住院人数仍在增加。」

弗和向媒体表示，明天起将不得在街边及其他公共场所饮酒，也禁止贩售外带酒精饮品。

巴黎警方指出，这项禁令不适用于持有合法执照、供餐饮业使用的公共空间，例如餐厅与酒吧区域。（编译：刘文瑜）