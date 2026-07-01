英国砸约12兆6600亿元强化国防 聚焦无人机与核吓阻

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（法新社英国美登赫30日电） 即将卸任的英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天宣布，英国未来4年将投入近3000亿英镑（约新台币12兆6600亿元）现代化武装部队，以因应日益升高的安全威胁。

施凯尔公布期待已久的10年期「国防投资计画」（Defence Investment Plan, DIP），内容包括增购更多无人机、无人载具，以及升级英国核吓阻力量。他将这项计画形容为自己的「政治遗产」。

根据计画，英国将于2030年前额外增加150亿英镑国防支出。英国情报机构已示警，俄罗斯可能于2030年前对北大西洋公约组织（NATO）成员国发动攻击。

施凯尔表示，近3000亿英镑是「创纪录的投资」，将因应现代战争型态变化，全面提升英军作战能力。他告诉媒体：「无论从哪个角度来看，这都是我国历史上的重大转变，也是我引以为傲的政治遗产。」

施凯尔因失去执政工党国会议员支持，预计下个月卸任。他也呼吁可望接任首相的柏南（Andy Burnham）持续推动这项国防承诺。现年56岁、曾任大曼彻斯特（Greater Manchester）市长的柏南若未遭遇党魁挑战，预计将于7月中旬接任首相。

施凯尔表示：「我非常确信，这项计画将成为未来接任者持续发展的基础。」

这项计画是工党政府历经数月内部协商后提出，目的是提升英军战力，以因应俄罗斯等国日益强势的军事威胁，以及美国安全承诺不再如以往般可靠。

本月稍早，包括国防大臣希利（John Healey）在内的两名部长因不满国防计画而辞职，希利批评这项计画恐使得英国「变得更不安全」。

施凯尔计画中，英国国防部将在未来4年投入逾50亿英镑发展无人机与自主系统，包括高性能自主扫雷无人机、小型四轴战术无人机，以及低成本自杀式攻击无人机。

乌克兰战争及伊朗冲突凸显无人作战系统的重要性。英国国防部指出，乌克兰目前每月约使用20万架无人机抵御俄军入侵；美伊战争最激烈期间，每天更发射约700架攻击型无人机。

此外，这项计画将打造「混合型」皇家海军，以较小型自主舰艇搭配有人舰艇执行任务，逐步取代6艘老旧驱逐舰。

其他还包括投入80多亿英镑，与义大利、日本共同研发下一代匿踪战机，以及斥资640亿美元升级英国核吓阻力。

美国总统川普已要求北约成员国于2035年前将国防支出提高至国内生产毛额（GDP）的5%，并降低对华府安全保障的依赖。

施凯尔表示，这项国防投资计画将使英国国防支出提升至GDP的4.2%，但未说明达成时程。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）对此表示欢迎，并在社群媒体平台X发文指出：「更强大的英国国防，将使我们所有人更加安全。」

伦敦国王学院（King’s College London）国防研究讲师内梅特（Bence Nemeth）认为，虽然这项宣布有所改善，但「显然仍不足够」，因为大部分新增资金仍投入既有大型计画，而非发展新的军事能力。（编译：徐睿承）