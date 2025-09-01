英国移民庇护旅馆再爆抗议 民众要求驱逐外籍罪犯

（法新社艾平31日电） 数以百计抗议民众今天再度聚集在英格兰南部一间旅馆外，呼吁将外籍罪犯驱逐出境。这间旅馆因涉及移民问题，成了法律争议的焦点。

贝尔旅馆（Bell Hotel）位于伦敦东北方小镇艾平（Epping），在一名留宿此地的寻求庇护者因企图亲吻一名14岁少女而遭控性侵后，7月成了抗议的爆发点。

示威活动后来蔓延到英国其他地区，有时甚至演变为暴力冲突。

上诉法院两天前推翻一项下级法院的裁定，这项裁定曾暂时禁止利用贝尔旅馆来安置寻求庇护者。

今天晚间，数以百计民众再度聚集在贝尔旅馆外，呼吁撤离入住的寻求庇护者。

一名年轻女孩身上的T恤写着「送他们回家，请保护我」，一名男孩则举着标语，上面写着「驱逐外籍罪犯」。数名抗议民众挥舞英国国旗和英格兰旗帜。

同样在今天，约100名示威者聚集在伦敦金丝雀码头（Canary Wharf）区一间旅馆外，声援寻求庇护者。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）后来表示，「少数蒙面抗议者…对民众和警察表现出攻击性」，还说员警已经逮捕4人。

截至6月底，有超过3万2000名寻求庇护者分别安置在英国各地200多间旅馆中。

工党（Labour Party）政府以成本过高为由，承诺将在2029年以前结束使用旅馆作为庇护收容场所。