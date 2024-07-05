英国脱欧领袖法拉吉 首次赢得国会席次

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（法新社伦敦5日电） 英国改革党党魁法拉吉（Nigel Farage）今天当选国会议员。法拉吉过去曾7度叩关失利，如今将取代原属于保守党的席次。改革党在大选中显然分走了原属于保守党的右翼选票。

英国改革党（Reform UK）党魁法拉吉胜选后在滨海克拉克顿（Clacton-on-Sea）发表演说指出：「我的计画是在未来几年内，发起一场大规模的全国运动。」

法拉吉的反移民与脱欧色彩，使他成为英国最知名且最具争议的政治人物之一，他在这次大选轻松击败先前握有该席次的保守党（Conservatives）候选人沃特林（Giles Watling）。

原本无意参选的法拉吉在投票的1个月前出人意外地投入选战，增加了全国各地对英国改革党的支持，也让现任总理苏纳克（Rishi Sunak）希望缩小与工党（Labour Party）差距的希望落空，至于中间偏左的工党则有望在选举中取得大胜。

现年60岁的法拉吉在7次挑战议会席次失败后，如今终于进入他几十年来一直反对的政治机构，这将考验他向选民兑现政治支票的能力。

根据出口民调，英国改革党预计将可赢得13席，虽然这个数字在650席的下议院只占很小一部分，但法拉吉希望以此作为一个取代保守党的平台，在未来工党执政时，成为中间偏右的主要反对派。