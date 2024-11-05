英国警察频出包 近一年数百人因行为不当遭免职

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（法新社伦敦5日电） 今天的数据显示，截至2024年3月的一年内，英格兰和威尔斯共有近600名警察遭到免职。警界传出连串丑闻后，警察局长努力恢复民众信心。

此次遭免职人数比去年同期的394人增加50%，其中包括74名因性犯罪和不当行为被开除的警察。

根据独立公共机构警务学院（College of Policing）汇编的数据，另有18名警察因持有儿童不雅图片而被免职。

2021年行销主管莎拉．艾佛厄特（Sarah Everard）被伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）一名在职员警绑架、性侵和谋杀以来，英国警方声誉一落千丈。这名员警后来被判终身监禁。

在另一起令人震惊的案件中，去年同一单位的一名员警犯下「骇人的」一系列71起性犯罪，其中包括性侵12名女性，被判处36项无期徒刑。

根据上述最新数据，最常见的免职原因是不诚实，共有125起，另有71人因歧视行为被免职。

2023年1月，伦敦都会区警察局透露，3万4000名员警中有1071名因家暴和暴力侵害妇女和女孩行为而接受调查。

英格兰和威尔斯有43支警队，警察人数超过14万7000名。