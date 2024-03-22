英国贫穷儿童人数创新高

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（法新社伦敦21日电） 根据今天公布的官方数据，英国各地生活在贫穷中的儿童比过往任何时候还多。

统计数据显示，俄罗斯全面侵略乌克兰后，能源价格急遽上升，导致更多英国人陷入贫穷。

已有研究显示，七大工业国集团（G7）国家的社会不平等情况日益严重，已经影响了儿童健康，且有愈来愈多儿童被迫求助慈善的食物银行。

根据英国就业暨养老金事务部（Department for Work and Pensions）统计，截至去年3月为止的一年内，英国估计一共有433万名儿童生活在低收入家庭中。

这个数字高于前一年的422万，也高于截至2020年3月为止的12个月间创下的原本史上最高纪录428万。

创立于英国的慈善组织「拯救儿童基金会」（Save the Children Fund）资深政策顾问米克-欧康纳（Meghan Meek-O’Connor）说：「今日有430万名儿童未能受到良好照料，生活在贫穷中的儿童又多了10万人，这令人愤慨。他们正遭到遗忘。」

若一个家庭的所得低于一国扣除住房成本后所得中位数的60%，就会被视为相对贫穷。而数据显示，截至去年3月为止的一年内，英国这类相对低收入人口总计约1435万，较前一年的1440万人减少。

不过，英国慈善组织「约瑟夫朗崔基金会」（Joseph Rowntree Foundation）指出，从另个指标绝对贫穷来看，数据显示英国这类处境人口已连续第2年增加。

截至去年3月为止的一年内，英国生活在绝对贫穷的人数接近1200万，比前一年增加约60万，且增加的半数是儿童。