英国首相府：施凯尔将于G20峰会场合会见习近平

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦17日电） 英国首相府表示，首相施凯尔（Keir Starmer）明天将在巴西里约热内卢（Rio de Janeiro）的20国集团（G20）峰会场合，与中国国家主席习近平见面。

法新社报导，英相官邸唐宁街（Downing Street）在声明中表示，施凯尔将「首次」会见习近平，「寻求认真、稳定和务实与中国交往」。

这将是习近平自2018年2月会见梅伊（Theresa May）以来，首度与英国首相会面。

施凯尔7月刚走马上任，唐宁街说，首相「将坚守（双方）分歧领域上进行坦诚对话的必要性」。

施凯尔在前往G20峰会途中对媒体表示，他希望能改善双边关系。

英国联合社（Press Association）引述施凯尔的话说：「鉴于经济规模，双方建立一个务实、认真的关系是非常重要的，也是我想要追求的目标。」

英中双边关系多年来一直处于低潮，一是因为伦敦当局曾因香港自由议题与北京杠上。

二是因为有愈来愈多声浪直指，中国从事间谍活动、干预政治，并幕后支持网路攻击，有部分英国议员要求对中国采取更强硬的立场。

但施凯尔政府看到的是一个重新调整双边关系的机会。（译者：纪锦玲）