英国2025年1月逮捕逾600名无证移民 年增率高达73%

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（法新社伦敦10日电） 英国官员今天说，移民执法单位今年1月逮捕超过600人，比去年同期大增73%。这是工党执政下的新政府扫荡无证移民和人口走私集团大执法的一部分。

根据政府声明，今年1月在美甲沙龙、餐厅、洗车场和便利商店等营业场所共逮捕609名无证移民，去年1月则逮捕352人。

工党籍英国首相施凯尔（Keir Starmer）去年一上任就立即废除保守党籍前首相苏纳克（Rishi Sunak）将新抵达英国的无证移民遣送至卢安达的计画，转而承诺「打击帮派」以降低无证移民人数。

英国内政大臣古柏（Yvette Cooper）说，「太多人得以非法入境和工作，却没人采取执法行动」，雇主得以长期「剥削无证移民」。

她说：「我们将执法行动提升到空前程度，并制订严格的新法，以打击破坏我们边境安全且长期逍遥法外的犯罪帮派。」

无证移民搭乘不安全的小船从法国北部经英吉利海峡航行到英格兰南部，这在去年7月大选成为重要议题。工党在这次选举中大胜，取代保守党上台执政。

一般移民人数目前也达到历来的高点，估计在截至2024年6月的一年间达72万8000人，这也是选举期间重要且具争议性的议题。

施凯尔必须减少合法和无证移民人数，以防反移民的右翼改革党（Reform UK）党魁法拉吉（Nigel Farage）获得愈来愈多支持。改革党在去年7月4日大选中约赢得400万票，写下极右政党历来最佳成绩。

英国内政部初步数据显示，英吉利海峡去年偷渡人数约3万6816人，比2023年抵达的2万9437人增加25%。

为减少无证移民，施凯尔也成立新的边境安全司令部，并强化与欧洲刑警组织（Europol）等欧洲伙伴合作。