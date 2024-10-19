英外相访中吁双方恢复对话 称台海紧张不符全球利益

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（法新社上海19日电） 英国外交大臣拉米今天结束罕见的访中行程，他呼吁北京和伦敦恢复对话，并敦促双方进行 「更多外交往来」。拉米还表达对台海紧张情势的关切，称不符合全球利益。

英中两国正在寻求修补双方的关系；在北京当局打压香港民主、以及包括新疆人权问题在内的人权疑虑下，英中近年来关系不睦。

新上台的英国工党政府面临外界的压力，在与中国维持重要贸易伙伴关系之际，必须向北京提出对侵害人权的关切。

英国外相拉米（David Lammy）昨天在北京和中国外长王毅等官员会面后，前往中国金融中心上海。他今天告诉媒体：「英国在上届政府治理之下昔日的政策并不一致；就我所闻知，我们的作法必须一致。」

拉米说，他针对香港、新疆和台湾等议题向东道主中国施压。他指出，英国「忧心在台湾海峡所见的一些紧张情势，因为那不符合全球社会的利益」。

拉米说：「在某些价值观、领域上，英国政府的作法和我们的文化角度与中国不同，而在国家安全的一些重要领域方面，我们把英国的国家利益放在首位。」

他说，不过「还是有一些我们可以和中国合作协调的领域」。

「我相信要有更多外交上的往来，而不是更少。这正是英国外相来访之所以如此重要的原因，而且还将继续来访。」拉米说，他希望明年能再次与王毅会面。