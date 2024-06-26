英大选「赌博门」添5警疑涉案 2保守党候选人失支持

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（法新社伦敦25日电） 英国首都伦敦的警方发言人今天表示，新增5名员警疑似对英国国会大选日期进行赌博。英国大选这场「赌博门」丑闻持续延烧，首相苏纳克也取消对2名疑涉案保守党候选人的支持。

苏纳克（Rishi Sunak）5月22日突然宣布在7月4日举行国会选举，比他原须宣布的时间提前6个月，消息出乎众人意料。

英国的都会区警察局（Metropolitan Police）表示，他们已接获博弈委员会（Gambling Commission）通知，除了1名苏纳克的护卫小组成员以外，再有5名警察据信曾对大选日期下注。

都会区警察局说，这名护卫员警本月稍早已因涉嫌在值勤时从事不法行为被捕，并已遭限制职权，其余5名员警并未被捕，也未「担任贴身护卫角色」，「只有1名员警遭到刑事调查」。

苏纳克领导的保守党有2名国会议员候选人威廉斯（Craig Williams）和桑德斯（Laura Saunders）也因涉嫌对大选日期进行赌博，而正遭到博弈委员会调查，以厘清他们是否因得知内线消息而下注。

在英国对政治事件进行赌博属于合法，但若利用内线消息下注便涉及违法。

威廉斯是现任议员，并担任过苏纳克的幕僚，他疑似在苏纳克宣布大选日期的3天前下注100英镑（约新台币4122元）赌大选投票在7月某日。

桑德斯则是保守党竞选总干事李伊（Tony Lee）的妻子，李伊已因此请假暂离竞选活动。

保守党今天宣布，「基于持续进行的内部调查结果」，他们再也无法在这场选举中支持候选人威廉斯和桑德斯。

不过由于提名程序已结束，两人仍会出现在选票上。（译者：张正芊/核稿：陈政一）