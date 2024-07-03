英大选 民调预测工党将取得破纪录席次

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（法新社伦敦2日电） 民调机构Survation今天公布的民调显示，英国工党相当有把握在4日举行的大选中，获得比1997年大选压倒性胜利时更多的席位。 民调机构Survation预测，自2010年大选失利后，中间偏左、在野的工党在650席的国会下议院中，预计将获得484个席位，这将是英国现代史上前所未有的胜利。

Survation表示，与此同时，执政的右翼保守党和中间派自由民主党（Liberal Democrats）进行第2名争夺战，与第1名相距甚远，将组成英国的在野势力。

Survation采用「多层回归与事后分层加权」（MRP）技术进行估算，使用大量全国样本预测英国每个选区的结果，预估工党将在7月4日大获全胜。

在这种情况下，工党党魁施凯尔（Keir Starmer）将取代保守党党魁苏纳克（Rishi Sunak），并担任首相。

近两年来，工党在民调中以两位数的优势领先保守党，而在为期6周的竞选活动中，差距未能缩小，民众普遍认为苏纳克的表现很糟糕。

Survation表示，数据显示工党将赢得约42%的选票，领先保守党的23%。

然而，由于英国650个选区均实行赢者全拿的投票制度，保守党将仅获得64个席位，而自民党预计将获得61个席位。

工党预计获得的484个席位将超过前首相布莱尔（Tony Blair）1997年赢得的418个席位，甚至超过保守党1931年以压倒性优势获得的470个席位。

Survation还预测，工党将再次成为苏格兰第一大党，赢得57个席位中的38个席位，并取代预估仅获得10个席位的苏格兰民族党（Scottish National Party）。 根据Survation，保守党「几乎肯定」赢得的选票比例，将低于以往任何一次大选。