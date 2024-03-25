英将斥资80亿元 捍卫核吓阻及核能产业未来

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（法新社伦敦24日电） 英国首相苏纳克明天将宣布一项价值2亿英镑（约新台币80亿元）的公共投资，以促进英国的核吓阻计画和民用核能产业。伦敦当局表示，此举料将支持4万个新的就业机会。

在做出相关宣布前，苏纳克（Rishi Sunak）的唐宁街办公室在新闻稿中表示，政府将与英国航太系统公司（BAE Systems）、劳斯莱斯（Rolls-Royce）、法国电力集团（EDF）和巴卜卡克公司（Babcock）等合作，在2030年前于技术、就业和教育方面投资至少7.63亿英镑。

这项投资目的在确保「作为英国核潜艇建造基地」的英格兰北部小镇巴罗因弗内斯（Barrow-in-Furness）「蓬勃发展」。苏纳克将在这座小镇宣布相关消息。

苏纳克在造访巴罗因弗内斯镇前表示：「捍卫我国核吓阻及核能产业的未来，是国家至关重要的努力。」

苏纳克补充说：「在一个更加危险、竞争更加激烈的世界，英国保持海上核吓阻力比以往任何时候更为重要。核能也可为消费者提供较便宜、较洁净的本土能源。」

「这就是我们为什么要投资英国潜艇基地巴罗（因弗内斯），以及英国蓬勃发展的核能产业未来就业机会和技术。」

苏纳克办公室说，英国国防大臣夏普斯（Grant Shapps）明天将在「国防核企业方略」（Defence Nuclear Enterprise Command Paper）中就相关计画提供更多细节。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）