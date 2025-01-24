英少年持刀砍杀3女童 法官判处至少服刑52年

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（法新社利物浦23日电） 英国一名少年去年持刀疯狂杀害3名女童，另砍伤10人，今天被判处至少须服刑52年。

本案发生于去年7月，地点在英格兰西北部滨海小镇南港（Southport）一堂以美国歌手泰勒丝（Taylor Swift）为主题的舞蹈课上。

现年18岁的鲁达库巴那（Axel Rudakubana）本月20日承认杀害3名女童，分别是6岁的金恩（Bebe King）、7岁的史坦康姆（Elsie Dot Stancombe）和9岁的阿吉雅（Alice da Silva Aguiar）。

法官透露，金恩身中122刀惨死，另一名死去女童身上有85处刀伤。

法官古斯（Julian Goose）表示，鲁达库巴那必须至少服刑52年才有可能申请假释，且「可能永远都不会获释」。

古斯指出，鲁达库巴那在疯狂砍杀的15分钟内，目标是要「大规模杀害一群无辜、快乐的女孩」。古斯补充说，要是没有被阻止，「他会一一杀掉全部26个孩子」。

鲁达库巴那是英国公民，出生在英国威尔斯东南部城市卡地夫（Cardiff），双亲为卢安达裔。据说他的父母目前躲了起来。

这起少年滥杀事件在英国引发公愤，判决宣布后，出现认为惩罚过轻、要求重新量刑的呼声。

这起袭击案未被视为恐怖事件，鲁达库巴那也未被指控涉及恐怖主义相关罪名。

政府将调查为何警方、法院和社福机构都未能发现他所带来的风险。