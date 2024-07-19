英法矢言在移民问题上合作 重振国防伙伴关系

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（法新社英国伍德史托克18日综合外电报导）英国新任首相施凯尔和法国总统马克宏今天在双边会谈中，矢言「在不合法移民问题上加强合作」，并「重振」两国防卫伙伴关系。

「欧洲政治共同体」（European Political Community ，EPC）峰会在英格兰牛津（Oxford）附近举行，英法领袖于场边见面。这是施凯尔（Keir Starmer）的工党政府两周前上任来，双方首次会面。

他们表示，英法都有「重振国防合作的雄心」，并在乌克兰抵御俄罗斯入侵之际，「坚定支持乌克兰」。

马克宏（Emmanuel Macron）表示，调整法英关系及英国与欧盟间的关系，这是「一个非常重要的时刻」。

施凯尔和马克宏在联合声明中表示：「展望未来，英法将在双方关系的各个领域寻求合作。」

两位领袖也讨论了有关移民从法国穿越英吉利海峡（English Channel）前往英国的问题，这对英国来说是一个敏感的政治议题。

马克宏对媒体说：「如果我们想解决英吉利海峡的情况，这不仅是双边问题。」

他说：「为了有效打击人蛇集团，需要与各国及移民最先进入欧洲的国家更有效率地合作。」

施凯尔稍早表示，「没有简单的灵丹妙药」可以阻止小船危险地渡海而来。

施凯尔和马克宏表示，他们将于2025年举行双边峰会。（译者：纪锦玲）