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英王澳洲国会演说 原住民议员怒骂反对

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（法新社坎培拉21日电） 澳洲原住民参议员索普（Lidia Thorpe）今天在英国国王查尔斯三世（King Charles III）访问澳洲国会时高喊反殖民口号，此举令在场的议员和其他政要大为震惊。

现年75岁的英国国王查尔斯三世演说结束后，索普高声怒骂将近1分钟。她大喊：「把我们的土地还给我们！把你从我们那里偷走的东西还给我们！」

无党籍的索普高喊：「这不是你的土地，你不是我的国王！」她还谴责欧洲殖民者对澳洲原住民的「种族灭绝」。 澳洲在100多年前成为英国殖民地。在此期间，数以千计原住民被杀害、族群流离失所。澳洲1901年成为「事实独立国家」，但至今仍非完整的共和国，查尔斯国王仍是现任国家元首。

查尔斯此趟9天的行程除访问澳洲，也将停留太平洋岛国萨摩亚。这是他登基后首次出访由他担任元首的国家，也是他今年稍早确诊罹癌后的首次海外之旅。

索普以其引人注目的政治噱头和对君主制的强烈反对而打开知名度。2022年宣誓就职时，她曾举起右拳，不情愿地向时任澳洲国家元首的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elisabeth II）宣誓效忠。

1999年澳洲曾举办改制公投，寻求将君主制改为共和制，但最后公投以些微票数差距没有通过。

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