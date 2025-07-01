英王考量成本效益 决定不再使用王室专列

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（法新社伦敦30日电） 英国国王查尔斯三世决定未来不再使用王室专列火车，由于这列专列成本效益已不高，加上未来「君主拨款」将膨胀约4600万英镑，因此做出这项决定。

管理英国王室财务的查默斯（James Chalmers）在今天披露的王室年度财务报告中指出，国王已批准使用两架直升机运送王室成员，让成本高昂的王室专列于2027年前正式除役。

根据这份报告，此一9节车厢专列明年将启动除役程序。批评人士长期认为这列火车浪费钱。

查尔斯三世（King Charles III）的祖先维多利亚女王（Queen Victoria）1869年下令打造第一列王室专列。不过目前这个9节车厢专列上个会计年度仅被使用过两次，合计耗资近8万英镑（约新台币321万元）。

英国王室帐目总管（Keeper of the Privy Purse）查默斯形容，停用这列火车是王室成员致力于「财政纪律」的一个例子。

在截至今年3月底为止的会计年度，作为王室成员履行职责、维护宫殿等开支的财源「君主拨款」（Sovereign Grant）维持在8630万英镑，明年这笔款项将增至1亿3200万英镑。

查默斯指出，国王向这列火车进行「最深情告别」。9节车厢其中之一是1980年代专门为查尔斯三世打造。

他表示：「正如王室成员的许多工作已然与时俱进作出调整，以反映当今世情，同样地，在我们寻求有纪律和具前瞻性资金分配的同时，该是进行最深情告别的时候了。」