英相施凯尔与川普共进2小时晚餐

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（法新社伦敦27日电） 多家英国媒体今天报导，英国首相施凯尔昨天在纽约与代表美国共和党竞选总统的前总统川普共进2小时晚餐，这是两人首次会晤，英国外交大臣拉米也在场。

施凯尔（Keir Starmer）为出席联合国（UN）大会来到纽约。英国广播公司（BBC）、「卫报」（The Guardian）和「每日邮报」（Daily Mail）等媒体报导，川普（Donald Trump）昨晚在他的川普大楼（Trump Tower）接待施凯尔等人。

施凯尔今年7月带领英国工党在国会大选赢得压倒性胜利，结束保守党14年执政。川普在两人会面前告诉记者：「我实际上认为他非常友好。他选战打得漂亮。他表现非常好。现在（谈政绩）还早，（但）他相当受欢迎。」

施凯尔则表示，他应与美国总统大选两党候选人见面，但由于「日程挑战」，他无法与代表民主党竞选的美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）安排会面。不过他说：「我们现在有机会见到川普，这很好。」

陪同施凯尔出席的拉米（David Lammy）过去曾严厉抨击川普，他在2018年以「仇恨女性、认同新纳粹主义的反社会人格者」形容川普。不过他今年稍早改采较圆融态度，在1场演说中称川普对「欧洲安全抱持的态度常遭到误解」。

施凯尔一直对今年美国总统选举采取中立立场，尽管专家指出，川普当选恐会带来难题，尤其是外界怀疑他是否会继续支持北大西洋公约组织（NATO）和乌克兰。