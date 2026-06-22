英相施凯尔宣布请辞 范德赖恩赞具政治家风范

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（法新社布鲁塞尔22日电） 英国首相施凯尔今天宣布将辞去首相及工党党魁职务后，欧盟执行委员会主席范德赖恩赞扬他在任内强化欧洲安全，基辅当局也感谢他大力支持乌克兰对抗俄军侵略行动。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）发文指出：「许多领导人可能需要经过多年历练，才能企及您于短短两年内达到的政治家高度。欧洲与乌克兰的安全因你而更稳固。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台写道：「感谢我们一直以来的合作、你的支持及我们共同做出的决策，这不仅促使欧洲变得更强大，也提升我们保护生命的能力。」

欧盟与英国原定于7月22日举行脱欧后双方关系峰会，不过欧盟今天宣布，正「重新评估」相关计画。

欧盟执委会发言人毕纽（Paula Pinho）说，布鲁塞尔和伦敦正研议「如期举行峰会的可能性…我们将视情况作出决定」。

施凯尔（Keir Starmer）今天宣布将辞去首相及工党党魁职务，并承诺最迟将于9月前以有序方式将权力交接给新领袖，以免政治陷入动荡。英国将迎来10年内第7位领导人。

俄罗斯表示，无论由谁接替施凯尔，都不太可能改变英国对俄方抱持敌意的立场。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「英国当今政坛恐怕没有人会在对俄政策上采取与施凯尔不同的立场。」