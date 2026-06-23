英相施凯尔请辞 英国民众持审慎乐观态度

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社伦敦23日电） 英国工党首相施凯尔宣布请辞后，英国民众似乎普遍乐见这项消息，但也认为，最有可能接班的工党资深政治人物柏南未来将面临诸多挑战。

律师柯林斯（Alan Collins）在其伦敦办公室赶赴会议时说：「这对国家而言是个好消息。因为英国面对许多亟待解决的挑战和问题，却一直没有获得妥善处理。」

根据昨天公布的民调，6000名受访者中有62%持相同看法。

大曼彻斯特（Greater Manchester）前市长柏南（Andy Burnham）被外界视为最有望接任施凯尔（Keir Starmer）的人选，他最快可能7月中旬成为新任首相。

现年56岁的柏南本月19日在英格兰西北部国会选区梅克菲尔德（Makerfield）的补选中顺利胜出，昨天下午宣示就任国会议员。

在柏南过去9年来一直担任市长的大曼彻斯特，当地民众同样抱持审慎乐观态度。柏南于2017年离开国会并选上市长。

53岁照服员赫利威（Angela Helliwell）表示她为柏南感到开心，若他在大曼彻斯特推动的政策能在全国实施，将是很棒的事情。

30岁任职于金融业的马克斯（Louis Marks）也认为事情必须有所改变，他告诉法新社：「现在的经济状况，大概是我有生以来所见过最糟的。大家连帐单都很难缴得出来。」

他担心，若几个月后民众感受不到任何变化，大家当然又会感到不满，届时英国将再次陷入首相更迭的循环。

柏南在梅克菲尔德胜选后矢言，他在国会将把当地利益置于制定政策的核心，并致力降低民众生活支出，尤其是能源及水费。

23岁工程师魏尔（Aaron Wear）指出：「他在曼彻斯特做得相当不错，若能把这套做法扩大到全国层级，那就太好了。」

若柏南成为首相，唐宁街10号仍有诸多重大议题待解决，包括俄乌战争、美国与以色列对伊朗发动的战争，以及疲弱的全球经济。

28岁的伦敦医学生普卢格－波特（Phoebe Plugge-Porter）还提到：「令我感到忧心的是英国改革党（Reform UK）的崛起。」在全国民调中，这个反移民政党的支持率领先工党。