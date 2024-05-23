英相苏纳克提前7/4大选 情势发展一次看

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（法新社伦敦22日电） 英国首相苏纳克（Rishi Sunak）今天宣布将于7月4日举行国会大选，让他所属的执政保守党大幅提前与在野的工党一较高下。

以下是英国大选相关重点与背景。

苏纳克表示他稍早已向英王查尔斯三世报告，请求提前解散国会，并依循惯例在首相官邸唐宁街10号前向全国宣布。

首相官邸表示国会将在5月24日本会期休会前解决一些立法尚未完成事项，5月30日国会解散，接着正式展开为期约5周的选举活动，现任者丧失议员资格。

政府则进入俗称帷幕（purdah）的选前阶段。在此期间公部门能行事的范围有限，可能影响选民的新政策或重大变革宣导一概禁止，一切静待选后。

英国国会大选将在英格兰、苏格兰、威尔斯、北爱尔兰选出650席，赢得过半326席的政党组阁，党魁成为首相。无一政党过半时由席次最多的政党找他党组阁，如同保守党2010年时与自由民主党（Liberal Democrats）的联合内阁。

英国前次大选是在2019年12月12日，当时保守党在时任首相强生（Boris Johnson）带领下大胜柯宾（Jeremy Corbyn）的工党。

这将是1945年以来首次在7月举行大选。一直以来苏纳克（Rishi Sunak）传达的讯息是选举会安排在今年下半年，鉴于保守党民调大幅落后，外界原本预期要到秋天10、11月并推出进一步减税的预算案后再行选举。

政府内部人士透露，然而苏纳克被说服由于经济环境届时不大可能再有比目前更显着的改善，加上他推动移民转安置非洲卢安达的计画上路后恐引发反弹，提前到夏天选举更有利。

根据英国法律，苏纳克原本只需在2025年1月底前举行大选即可，但今年下半年英国通膨料将再次反弹回升。