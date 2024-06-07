英相苏纳克缺席诺曼第登陆国际纪念活动 发文道歉

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（法新社伦敦7日电） 英国首相苏纳克昨天缺席在法国一场重要的二战诺曼第登陆纪念活动，错过与美国总统拜登、乌克兰总统泽伦斯基等多国领袖同台机会，因而遭到英国朝野人士抨击，他今天发文道歉。

昨天是诺曼第登陆（D-Day）80周年纪念日，在登陆地点法国的诺曼地（Normandy）地区有数场纪念活动。但苏纳克（Rishi Sunak）参加完英国举办的活动后便提前返国，为了接受一场英国电视台访问。

苏纳克因此错过在奥玛哈海滩（Omaha Beach）举行的当天最重要国际纪念典礼，出席者有法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和拜登（Joe Biden）、泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等国家领袖。苏纳克指派英国外交大臣卡麦隆（David Cameron）代为出席。

英国在野政治人物指责苏纳克的行为「完全怠忽职守」，他也遭到自家保守党（Conservative）官员批评。苏纳克近日做出政治豪赌、提前于7月4日举行国会大选，但保守党支持度持续萎靡不振，外界普遍预期将丢失政权，最新这起事件让苏纳克踉跄的竞选步伐再遭受自作自受打击。

苏纳克的最大竞选对手、工党（Labour）党魁施凯尔（Keir Starmer）昨天除了留下来参加在奥玛哈海滩的纪念活动，还被拍摄到与泽伦斯基会晤。施凯尔在社群媒体平台X发文表示，他告诉泽伦斯基，若他如预期当选下一位英国首相，英国对乌克兰的支持不会改变。

英国较小在野党自由民主党（Liberal Democrats）党魁戴维（Ed Davey）则指苏纳克令英国首相一职「受到耻辱」，也让英国全体国人「失望」。

苏纳克今天在X发文写道：「在诺曼第举行的英国活动结束后，我返回英国。经过仔细思考后，（我认为）没在法国停留久一点是个错误，我为此道歉。」