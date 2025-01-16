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英相访乌：不可低估双边友谊力量

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（法新社基辅16日电） 英国首相施凯尔今天访问基辅，将与乌克兰总统泽伦斯基签署涵盖安全防卫、科技、经济、教育等多项领域合作的百年伙伴关系协议。施凯尔指出，英国与乌克兰长年友谊的力量「不可被低估」。

施凯尔（Keir Starmer）行前发布声明表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）企图拆散乌克兰与其最密切伙伴们，这样的野心已证明是重大战略失误。英国与乌克兰如今较以往任何时候要关系密切，而百年伙伴关系将让两国友谊更上一层楼。

自俄罗斯2022年2月全面侵略乌克兰以来，访问乌克兰往往是英国首相海外访问优先行程之一。去年7月上台的施凯尔曾遭批评上任近6个月以来，迟未访乌，尽管他曾在伦敦与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会谈，在野期间也曾访乌。国防大臣希利（John Healey）则是上任不到48小时即赴乌克兰访问。

施凯尔选择在美国新政府下周即将就任之际出访乌克兰、表达支持，被视为别具意义。乌克兰在欧洲的主要主要盟友伙伴担忧，美国总统当选人川普（Donald Trump）及其国安团队恐为尽速达成「停火」，强迫乌克兰接受极为不利的条件、让莫斯科有机会得寸进尺。

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