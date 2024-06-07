英科技大亨林奇与惠普交易诈欺案 全部指控获判无罪

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（法新社旧金山6日电） 英国科技业大亨林奇（Michael Lynch）被控将旗下软体公司Autonomy以110亿美元卖给美国电脑大厂惠普时，涉嫌诈欺哄抬价格，他所受指控今天在美国旧金山法院全数获判无罪。

美国联邦检察官办公室（U.S. Attorney’s Office）发言人西蒙斯（Abraham Simmons）证实这些判决，并表示「我们尊重判决，并谢谢陪审团对于检方提出的相关证据所投入的关注」。

林奇遭控与人合谋哄抬Autonomy的价值，好让这家公司以更高价格卖给惠普（Hewlett-Packard，HP），这桩2011年的交易使他个人进帐约8亿1500万美元（约新台币263亿元）。

但这宗巨额交易完成后仅过了1年，惠普便宣布Autonomy价值减记达88亿美元，其中50亿余美元归咎于Autonomy的数据夸大。

这桩收购案导致惠普当时执行长艾波德克（Leo Apotheker）在2011年9月被迫请辞下台，其后惠普并表示他们发现Autonomy大量会计违规。

本案历经11周具高度技术性的庭审，包括听取林奇本人的证词，以及经过陪审团连续2天商议，才做出判决。