英美南韩警告 北韩网攻窃密

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦25日电） 英国、美国和南韩今天对北韩支持的全球网路间谍行动示警，指称助长北韩核子野心。

网路安全研究人员称这些骇客名为Anadriel或APT45，据信是北韩侦察总局（Reconnaissance General Bureau）旗下人员。

英国情报机关「政府通讯总部」（GCHQ）旗下的英国国家网路安全中心（Britain’s National Cyber Security Centre）官员齐哲斯特（Paul Chichester）说：「我们今天曝光的全球网路间谍行动显示，北韩国家支持的行动者不遗余力地从事他们的军事和核子计画。」

公告说，骇客曾锁定或破坏各种国防或工程企业的电脑系统，对象包括战车、潜舰、海军舰艇、战斗机、飞弹和雷达系统的制造商。

美国官员还称骇客利用勒索软体攻击美国医院和健保公司，以取得资金协助北韩发展。

今天的公告说，APT45使用常见的网路钓鱼技术和电脑漏洞来欺骗他们所针对的企业人员，使得他们泄露内部电脑系统权限。

美国联邦调查局（FBI）也敦促国防、航太、核子和工程领域的公司「保持警惕，保护自家网路免受北韩国家支持的网路行动侵犯」。

FBI说，这个北韩骇客组织一直企图取得的情资，包括铀加工和浓缩以及飞弹和飞弹防御系统的规格和设计图。