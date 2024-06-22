英首富家族被控剥削帮佣 瑞士法院判刑4年

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（法新社日内瓦21日电） 英国首富辛杜佳（Hinduja）家族4名成员因剥削在他们日内瓦豪宅工作的印度移工被定罪，瑞士法院今天判处4年到4年半有期徒刑。

这4名印度裔家族成员并未到庭听判，其中较年长的两人以身体欠佳为由长期缺席审判。

被告被控人口贩运获判无罪，但其他罪名成立，判决结果震惊了这个家族。「星期日泰晤士报」（The Sunday Times）估计，辛杜佳家族财富达370亿英镑（约新台币1.5兆元）。

日内瓦的审判长宣判，78岁的普拉卡希．辛杜佳（Prakash Hinduja）和75岁妻子卡迈尔．辛杜佳（Kamal Hinduja）均被判处4年6个月徒刑；他们的56岁儿子安杰（Ajay）和50岁儿媳娜姆拉塔（Namrata）则被判刑4年。

他们因占弱势移工便宜、支付微薄的薪水而被判「重利罪」成立。

法官马斯卡托（Sabina Mascotto）宣判时说：「这些员工经验不足遭到剥削。他们教育程度低或根本没有受过教育，不了解自己的权利。」

她说「被告动机自私」，还说辛杜佳家族「利欲薰心」。

至于更严重的人口贩运指控，法院以这些员工自愿前往瑞士为由宣告被告无罪。

辛杜佳集团（Hinduja Group）跨足石油和天然气、银行和医疗保健等领域，业务遍及38个国家，拥有约20万名员工。