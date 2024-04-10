英：关切加萨人道情势 但不会停运武器给以色列

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（法新社华盛顿9日电） 英国外相卡麦隆今天指出，伦敦当局决定持续运交武器给以色列。英国政府正面临外界施压，要求暂停向被控在加萨（Gaza）地区违反人道主义原则的以色列出口武器。

卡麦隆（David Cameron）在访问华府时表示：「我已针对以色列和国际人道主义法，并依照英国强健武器出口管制制度的要求，审查了有关加萨局势和以色列军事行动作为的最新法律建议。」

他说：「经最新评估，我们对武器出口许可的立场维持不变。」

卡麦隆在与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）的联合记者会上指出：「然而，我要明确表示，我们依然严重关切加萨的人道援助问题。」

尽管美国对总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）失望之情升高，但仍驳回停止运交武器给以色列的呼声。美国目前是以色列最大武器供应者。

「世界中央厨房」（World Central Kitchen）7名人道援助人员上周死于以色列空袭下，其中包括3名英国人和2名美裔加拿大人，引发国际挞伐，以军表示此事纯属意外

在数名前最高法院法官领衔下，超过600名英国法界人士向英国政府递出联名信，指英国甘冒违反国际法的风险，向以色列出口武器。

武器管制团体指出，根据所谓的单一发行许可，伦敦自2015年以来批准对以色列的军售已逾4.87亿英镑（约新台币197.5亿元）。

德国是以色列另一主要武器出口国，目前在国际法院（International Court of Justice）面对诉讼，尼加拉瓜指控德国违反1948年制定的联合国种族灭绝公约。这项公约是在纳粹大屠杀（Holocaust）后制定。

德国表示，尼加拉瓜「严重扭曲」其记录，还说对以色列的支持是柏林外交政策的核心。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）