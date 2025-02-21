范斯：川普重返白宫首月「充满乐趣」

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（法新社国家港湾20日电） 美国副总统范斯今天在一场保守派集会上，告诉一群欢欣鼓舞庆祝总统川普回归掌权的美国保守派人士，川普重返白宫的第一个月「充满乐趣」。

保守政治行动会议（CPAC）正在华府郊区举行，范斯（JD Vance）在会上表示：「（川普）总统让我们保持急速步调。」

现年40岁的范斯说，川普（Donald Trump）「非常清楚意识到，美国人民赋予我们拯救这个国家的机会，而这正是我们要做的事。感谢上帝，因为过去这一个月充满乐趣」。

共和党籍的川普就职总统后，在短短几周内针对一连串右派优先事项发布大量行政命令，例如削减政府支出、收紧移民限制，并结束旨在对抗职场种族歧视和不平等的计画。

一年一度举行的保守政治行动会议变得愈来愈聚焦颂扬川普，他预计22日在会上发表演说。

预期出席与会的川普盟友包括白宫国安顾问瓦尔兹（Mike Waltz）、国土安全部长诺姆（Kristi Noem）及联邦众议院议长强生（Mike Johnson）。

数名来自其他国家的右翼和极右派领袖也将在会上演讲，包含阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）及斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）。