范斯：德黑兰同意邀IAEA检查员再度入境伊朗

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（法新社布尔根施托克22日电） 美国副总统范斯今天说，美伊就终结中东战争举行首轮会谈后，德黑兰已同意邀请国际原子能总署（IAEA）检查员再次入境，也说这轮会谈为双方达成最终协议奠定良好基础。

伊朗与美国今天在瑞士布尔根施托克（Burgenstock）度假村完成结束中东战争的首轮谈判，并将继续举行技术层级会谈。

范斯（JD Vance）在布尔根施托克向媒体表示：「伊朗已同意邀请IAEA检查员重返该国。」

范斯说：「这对美国人民是一项重要里程碑，也是推动伊朗永久非核化、或永久终结其核武计画的第一步。」

美国总统川普（Donald Trump）17日签署美国与伊朗的14点备忘录，伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）也以数位方式完成签署。根据备忘录，美国和伊朗承诺最长在60天内（经双方同意可延长）进行谈判并达成最终协议。

美国与以色列2025年6月联手空袭伊朗后，德黑兰就停止与IAEA合作，自此IAEA检查员未曾再看到这些核原料。

范斯预期，针对IAEA检查员重返伊朗的相关对话很快就会展开，「我预期至少本周会有进展，我们甚至认为涉及检查员及IAEA的会谈，最快今天就会展开。」