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荷兰新外长首出访赴乌克兰 宣布将立即交付F-16战机

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（法新社基辅7日电） 荷兰新外交部长维尔德坎普（Caspar Veldkamp）周末访问基辅时宣布，荷兰将「立即」开始交付乌克兰F-16战机，但未透露更多细节或具体输送日期。

乌克兰希望先进美制战机能助自己获得压制俄罗斯的空中优势，更有效保护乌国部队及城市，不受俄军每日轰炸侵扰。

维尔德坎普上周刚接任外长，这是他首次展开国际外访。他表示，荷兰上周获得必要的出口许可后，准备好向乌克兰交付F-16战机。

维尔德坎普昨天在基辅的记者会说：「我们现已获得第一批F-16战机的（出口）许可，这批战机将立即运送（至乌克兰）。」

至于荷兰承诺交付的24架F-16战机中，第1架何时会送抵乌克兰，维尔德坎普并未提供进一步细节，或透露具体输送日期。

荷兰新执政联盟的内阁官员上周宣誓就职，维尔德坎普也是其中一员。

荷兰极右派政党「自由党」（PVV）是组成当前联合政府的最大党，其主席怀尔德斯（Geert Wilders）曾扬言停止援助乌克兰。

不过荷兰新政府及怀尔德斯皆已重申，荷兰会继续支持乌克兰。

俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰不久后，基辅便一直呼吁各国交付F-16战机。

俄罗斯曾威胁，俄军将把任何交给乌克兰的西方军备当作攻击目标，包含F-16战机。

荷兰的F-16战机将送达乌克兰前夕，俄军上周称击中乌国3座空军基地，基辅保护机场的防空能力引发外界担忧。

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