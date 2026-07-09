荷莫兹海峡船只遇袭 川普下令对伊朗发动新空袭

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社德黑兰9日电） 美国总统川普今天下令对伊朗发动新一轮空袭，并警告如果德黑兰持续在重要石油运输航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）攻击船只，后果将「更加严重」。

伊朗国营媒体报导，美军中央司令部宣布展开新一波空袭后，伊朗南部沿岸多个地点传出爆炸声。

伊朗通讯社（IRNA）报导，可听见战机从基希岛（Kish Island）上空呼啸而过，港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）、科纳拉克（Konarak）与查巴哈（Chabahar）传出爆炸声响，部分地区一度停电。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上发文表示：「这是对伊朗昨天轰炸船只的报复。如果这种事再度发生，后果将更加严重！」

川普在下令对德黑兰展开报复行动的同时，于今天稍早表示，他预期最新的军事冲突将迅速结束，并为进一步谈判保留空间。

美军中央司令部指出，这些打击行动是为了削弱伊朗部队「威胁荷莫兹海峡航行自由」的能力。全球约有1/5的石油与液化天然气通常经由荷莫兹海峡运输。

美军中央司令部在社群平台X上表示：「美国正追究伊朗近期对商业航运发动无端侵略行动的责任。」