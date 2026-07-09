荷莫兹海峡船舶通行量大减

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（法新社伦敦9日电） 荷莫兹海峡本周稍早发生船舶遇袭事件，且美国与伊朗再度交火，分析师表示，自昨天以来，荷莫兹海峡的船舶通行量大幅下降，尤其是联合国（UN）支持的阿曼航道。

美伊双方6月中旬达成停火协议后，战略水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的通行量一度回升至开战以来的新高，但还是只有承平时期的1/3左右。

不过，这波回升似乎已经停滞。根据数据分析公司Kpler统计，截至格林威治标准时间14时30分，今天只有6艘大宗物资运输船通过，昨天也只有21艘。

自美伊双方达成停火以来，只有6月28日的船舶通行量少于这个数字，当天只有19艘大宗物资船舶通过，而前一天有一艘油轮在阿曼外海遇袭。

美国总统川普（Donald Trump）昨天宣布结束停火，但仍未关闭谈判的大门。

分析师指出，通往持久和平的道路从来就不会一帆风顺。

船舶经纪公司BRS研究主管威尔森（Andrew Wilson）今天在「劳氏日报」（Lloyd’s List）举办的网路研讨会中表示：「我预期接下来会起起伏伏，不仅止于夏天，几乎会持续到年底，直到德黑兰当局和华府之间有具体成果为止。」

他补充道：「我们肯定比3、4月那时候来得好，但是在我们有实质协议前…局势会持续非常、非常动荡。」