荷莫兹海峡解封和黎巴嫩停火 川普称美伊协议已无症结点

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天告诉法新社，与伊朗达成和平协议已经「没有任何症结点」，并表示协议「非常接近」，同时德黑兰宣布荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）已对商业航运开放。

来自华府的正面讯号出现之际，黎巴嫩停火协议开始生效，这让外界期待，美伊协议的两大主要障碍可能已被排除。

川普接受电访表示，「我们非常接近。看起来这将对所有人都非常有利，我们非常接近达成协议」，还称与德黑兰之间已「完全没有任何症结点」。

他说：「这条海峡将会开放，实际上已经开放了，而且事情进展得非常顺利。」

这些评论是他在社群媒体连续发文之后做出。他在贴文中强调重新开放这条关键水道的进展，以及终结伊朗核计画的努力。

川普在贴文中称这是「对全世界来说伟大且辉煌的一天」，同时感谢调解国巴基斯坦与海湾盟友，并警告北大西洋公约组织（NATO）「不要介入」，拒绝北约协助维护荷莫兹海峡安全的提议。

在黎巴嫩停火开始后，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，配合黎巴嫩停火，所有商船在停火期间完全开放通行荷莫兹海峡。

一名伊朗高阶军官则向国营媒体表示，军舰仍被禁止通行这条重要航道。

川普警告，美国对伊朗港口的封锁将持续，一直到协议正式达成。（编译：徐睿承）