荷莫兹海峡谈判卡关 川普警告阿曼别与伊朗站同一边

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天似乎提出威胁，称美国盟友阿曼如果在重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）问题上与伊朗站在同一阵线，美国将对阿曼发动攻击。

当川普被问到，是否会接受一项短期协议，让伊朗与阿曼共同控制这条重要水道时，他表示阿曼必须「守规矩」，否则将「把他们炸掉」。

川普在白宫内阁会议期间向记者表示：「不，这处海峡将对所有人开放。」

他说：「那是国际水域，阿曼会像其他国家一样守规矩，否则我们就不得不把他们炸掉。他们明白这一点，他们会没事的。」

当法新社询问川普是否口误、其实是想说伊朗而非阿曼时，白宫没有立即回应。

阿曼是美国重要盟友，曾试图调停中东战争，而且本身也曾遭到伊朗攻击。

美国国务院之后发布川普谈及阿曼的影片与逐字稿，但没有作出任何更正或澄清。

79岁的川普稍早似乎也把伊朗与委内瑞拉搞混。他表示这个南美国家的领导人马杜洛（Nicolas Maduro）已于今年1月遭美军推翻，「已经没有海军，也没有空军」。

伊朗曾表示希望在荷莫兹海峡建立新的秩序。全球约五分之一的石油运输通常会经过这条水道。伊朗计划对通行船只徵收费用，并与阿曼分享收益。

几天前，川普才表示协议即将达成，但如今终结中东战争及重新开放海峡的谈判似乎又再度陷入停顿。（编译：徐睿承）