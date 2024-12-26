莫三比克选后动荡 首都逾1500囚犯集体越狱

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（法新社马布托25日电） 长期执政的莫三比克解放阵线党（Frelimo）确认成为日前莫三比克选举的赢家而引发争议后，首都马布托（Maputo）一所监狱今天有超过1500名囚犯趁着国内第3天动荡集体越狱。

国家警察首长拉费尔（Bernardino Rafael）在记者会上表示，总计有1534名受刑人从这座戒备森严的监狱脱逃；这所监狱距离马布托约15公里。

拉费尔补充表示，在企图逃脱的囚犯中，有33人遭监狱人员击毙，另有15人受伤。他表示，由军方支援的搜索行动逮捕了约150名逃犯。

约有30名囚犯与过去7年来在北部德尔加杜角省（Cabo Delgado）制造动乱和袭击的武装团体有关。

说葡萄牙语的非洲国家莫三比克最高法院23日确认，自1975年以来执政的莫三比克解放阵线党赢得10月9日举行的总统大选，进一步加剧已持续数周的动荡局势。

莫三比克解放阵线党党魁查波（Daniel Chapo）得票率为65.17%，比莫国选举委员会最初宣布的数据少了约5个百分点。

查波的主要竞争对手、流亡在野党领袖维蒙德拉内（Venancio Mondlane）声称选举舞弊，引发对立政党支持者之间暴力冲突的担忧。