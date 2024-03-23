莫斯科大规模枪案40死逾百伤 伊斯兰国声称犯案

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（法新社克拉斯诺戈尔斯克市22日电） 俄罗斯当局表示，数名枪手今天在首都莫斯科近郊一座音乐厅开枪滥射，造成至少40人丧命、逾100人受伤，并引发熊熊大火，伊斯兰国（Islamic State）已出面宣称犯案。

根据俄罗斯新闻社（RIA Novosti）现场记者说法，凶手身着迷彩制服进入建物后便开枪肆虐，并投掷手榴弹或燃烧弹。

火势迅速在莫斯科北郊克拉斯诺戈尔斯克市（Krasnogorsk）「番红花城市大厅」（Crocus City Hall）延烧，烟雾弥漫整座建筑物，民众惊恐尖叫，纷纷冲向紧急逃生出口。

事发当下，音乐制作人亚历塞依（Alexei）在这场摇滚演唱会开场前正准备入座，却听见「好几声机关枪响」，「尖叫声随之四起」。

亚历塞依说：「我很快意识到这是自动射击，然后了解到这最有可能是最糟情况，也就是恐怖攻击。」

他补充表示，人们冲向紧急逃生出口之际「出现严重推挤」，参加演唱会的人纷纷爬到他人头上想要往外逃。

根据俄罗斯媒体报导，俄罗斯联邦安全局（FSB）指出，至少有40人丧生、逾百人受伤。

俄罗斯卫生部长穆拉希科（Mikhail Murashko）指出，有115人送医治疗，包括5名孩童，其中一人情况危急。在110名成人伤者中，有60人伤势严重。

总统蒲亭（Vladimir Putin）的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉俄国新闻机构，当局指出，已着手展开「恐怖分子」调查，蒲亭正持续听取汇报。

俄罗斯国家近卫军表示他们正在现场寻找凶手。法新社记者看见员警带着侦测犬一一检查停在建物旁的车辆。

伊斯兰国宣称其战士攻击莫斯科近郊「一场大型聚会」，且「平安撤退回到总部」。