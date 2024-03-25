莫斯科音乐厅发生恐攻 俄国反对派：安全机构无能到极点

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（法新社华沙24日电） 俄罗斯首都莫斯科近郊音乐厅发生恐攻后，俄国反对派猛烈抨击总统蒲亭违背对人民许下的安全承诺，称情报机构过于专注在追捕克里姆林宫的批评者，而非防范实际威胁。

这起本月22日晚间发生在「番红花城市大厅」（Crocus City Hall）音乐厅的攻击案造成至少137人丧命。

西方国家在案发两周前就公开和私下提出警告，因此人们纷纷质疑俄国强大的安全机构为何无法阻止这场俄国20年来最致命的攻击。

美国驻莫斯科大使馆本月7日表示：「正在监控有关极端分子计划即将攻击莫斯科大型集会的报告，包括音乐会」。

攻击案发前3天，蒲亭（Vladimir Putin）本月19日对俄罗斯联邦安全局（FSB）主管们说，这一声明是「挑衅」及「公然勒索…目的是恐吓和破坏我们社会的稳定」。

已故俄国反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）创办的反贪腐基金会（Anti-Corruption Foundation）前负责人日丹诺夫（Ivan Zhdanov）说：「令人震惊的是，我们的安全部门无能到极点。」

对于曾任苏联间谍和俄罗斯联邦安全局局长的蒲亭来说，遭控情报工作失灵可能是个打击。

他于1999年最后一天开始掌权，承诺确保俄罗斯安全，当时叛乱分子在车臣战争期间发动一系列攻击。

蒲亭担任总统的头几年，武装分子攻击莫斯科一家剧院，挟持超过900名人质，还围攻贝斯兰镇（Beslan）一所学校，造成逾300人死亡，其中大部分是儿童。

此后，他逐步削弱公民自由，并以消除恐怖主义威胁的必要性作为理由，不断加强打压反对者。

日丹诺夫上周末在社群媒体平台Telegram发文说：「数十年来，我们一直被告知，为了安全，有必要限制我们的权利。」

「但恐攻并没有因此停止，联邦安全局忙于各种事务，包括杀害政治对手、监视公民和追究反战人士，就是没有履行其直接职责。」