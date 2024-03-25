莫斯科音乐厅恐攻嫌犯出庭 法院裁定还押

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（法新社莫斯科24日电） 莫斯科近郊的音乐厅22日遇袭，已造成137人丧生。俄罗斯国营通讯社报导，面临恐怖主义指控的嫌犯其中头两人于今天深夜出庭。法院已先作出一人还押的首宗裁定。

莫斯科市法院（Moscow City Court）上传加密通讯软体Telegram的声明指出，巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）裁定，塔吉克公民米佐耶夫（Dalerdjon Barotovich Mirzoyev）还押到5月22日，等候恐怖主义调查。

声明指出，遭控与一群人进行恐怖攻击的米佐耶夫「已经认罪」。

塔斯社（TASS）稍早报导，拉查巴利佐达（Saidakrami Murodalii Rachabalizoda）和米佐耶夫面临「一群人进行恐怖攻击，造成人员死亡」的指控。

法院公布影片显示，警察将一名戴上手铐的嫌犯押进法庭，并且发布该男坐在被告玻璃笼中的照片。

俄罗斯当局表示已经逮捕11人，包括逃到莫斯科西南方约340公里布扬斯克州（Bryansk）的4名枪手。

据俄罗斯媒体和国会议员辛斯坦（Alexander Khinstein），部分嫌犯是塔吉克人。毗邻阿富汗的这个前苏联加盟共和国人口主要是穆斯林。

22日晚间发生在番红花城市大厅（Crocus City Hall）音乐厅的大肆屠杀造成137人丧生、逾180人受伤，激进圣战团体伊斯兰国（IS）声称犯案。

不过俄罗斯官员迄未针对伊斯兰国说法作出回应，而是表示嫌犯与乌克兰有关连。

基辅否认涉及这起俄罗斯自从2000年代初期以来死亡人数最多的攻击事件。