莫斯科音乐厅恐攻案 蒲亭称凶手为伊斯兰激进分子

2 分钟

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天首度承认「激进伊斯兰主义者」是上周攻击莫斯科郊外音乐厅的幕后黑手，但暗指他们多多少少与乌克兰有某种关系。

身穿迷彩服的枪手本月22日闯入番红花城市大厅（Crocus City Hall）音乐厅，朝参加音乐会的民众开枪，之后纵火焚烧建筑，造成至少139人死亡，目前有11人因为涉案被拘捕。

蒲亭在电视转播的会议上说：「我们知道这项罪行是由激进伊斯兰主义者犯下。」

但他说，还有「很多问题」尚未得到解答，包括为什么攻击者试图逃到乌克兰；然而基辅当局否认这项说法。

蒲亭说：「当然有必要回答这个问题，为什么恐怖分子在犯罪后试图前往乌克兰？谁在那里等着他们？」

他谈到乌克兰与其盟国时说：「这项暴行可能只是自2014年以来与我国交战的人所做的一系列企图中的一个环节。」

乌克兰表示，指控基辅涉案的说法很荒谬。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜间演说中提到：「蒲亭再度自言自语，而且再次透过电视对外转播。他又一次归咎于乌克兰。」

伊斯兰国（Islamic State）圣战士自22日起多次招认犯案，伊斯兰国附属媒体频道也公布枪手在音乐厅内的血腥影片。

被问到伊斯兰国声称涉案的说法时，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天回覆，调查仍在进行中。

官员预估死亡人数还会进一步攀升，救援人员今天仍在犯案现场搜寻遗体；目前有97人仍在医院接受治疗。