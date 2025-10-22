莫迪与川普通话谈贸易 印美寻求修复关系

（法新社新德里22日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他与美国总统川普进行了通话。印美两国正在就一项有望修复紧张关系的协议进行谈判。莫迪在社群平台贴文说，希望印美两国能继续为世界带来希望之光。

印美关系在今年8月急剧恶化，当时川普将印度销美商品关税提高至50%，并指控印度透过购买俄罗斯优惠原油资助莫斯科对乌克兰的战争。

川普昨天在白宫举行的印度排灯节（Diwali）庆祝仪式上点烛时告诉记者，他已与莫迪通过电话。川普说：「我们谈了贸易─也谈了很多事情，但主要是贸易领域，他对此非常感兴趣。」

莫迪则在社群平台X上感谢川普来电，并表示希望「我们两个伟大的民主国家能继续为世界带来希望之光」。

尽管印美在川普第二任期初便率先启动贸易谈判，但印度至今尚未与美国达成正式贸易协议。

川普还重申他在10月15日首次提出的说法，印度必须减少从俄罗斯购买原油；新德里对此尚未确认或否认政策调整。印度是全球最大的原油进口国之一，超过85%的石油需求依赖海外供应。传统上依赖中东产油国的印度，自2022年起利用西方制裁措施限制莫斯科出口的机会，大量购买俄罗斯折扣原油。