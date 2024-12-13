获选时代杂志风云人物 川普受访批乌用美援飞弹攻俄

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（法新社华盛顿12日电） 「时代杂志」今天刊出美国总统当选人川普获选2024年度风云人物的受访内容，他批评乌克兰用美援飞弹深入打击俄罗斯本土，这番说法暗示川普可能改变美国对乌政策。

路透社报导，川普（Donald Trump）表示：「现在发生的事情很疯狂。荒唐。我极力反对把飞弹射入俄国境内数百英里处。我们为什么这么做？我们只是在恶化这场战争，让它变得更糟。本来就不该允许这么做。」

另一方面，当被问及在他下一任期与伊朗发生战争的可能性时，川普则回答「什么事都有可能发生，情况非常不稳定」，但接着又说他认为当前最危险的事就是乌克兰将飞弹射入俄国。

川普也告诉「时代杂志」（TIME），他将在法律允许的最大范围内运用美军支持他的大规模非法移民驱逐行动。

被问及美国法律一般而言禁止军队被用于国内执法时，川普称非法移民形同入侵，必须加以阻止。他说，「我认为这是对我国的入侵」，「我们将派出国民兵，并将依据我国法律，在我被允许的范围内尽其所能」。

川普受访时还说，他将与卫生及公共服务部（DHHS）部长人选小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）就结束儿童预防接种计画进行「重要讨论」，有可能取消部分疫苗。

被问及新政府有无可能取消某些疫苗时，川普回答：「如果我认为危险，如果我认为它们没益处，那就有可能，但我认为最终不会引起非常大的争议。」