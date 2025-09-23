菲前总统杜特蒂任内铁腕扫毒 被控3项危害人类罪

afp_tickers

3 分钟

（法新社海牙22日电） 国际刑事法院（ICC）检察官指控菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）犯下3项危害人类罪，在他任内发起的「反毒战争」中涉及至少76起谋杀。

检方在一份落款日期为7月4日的起诉书中，详述对杜特蒂的指控。现年80岁的杜特蒂目前被关押在荷兰海牙滨海郊区色文宁金（Scheveningen）的国际刑事法院拘留中心。

第1项指控涉及他在2013年至2016年间担任菲律宾纳卯市（Davao）市长时，共谋参与19起谋杀；第2项指控与他在2016年至2017年担任菲国总统期间，涉嫌参与针对所谓「高价值目标」（High Value Target）的14起谋杀有关。

第3项指控则与在「清剿」行动中犯下的43起谋杀有关；这项行动锁定阶层较低的疑似吸毒者或贩毒者。

检方指出，相关行动发生在2016年至2018年间，地点遍布菲律宾各地。

杜特蒂在任内强力扫毒，要求军警对毒枭、毒贩与吸毒者铁腕执法，人权团体称，数以千计人因此丧命。

ICC检察官表示，实际受害人数恐怕更多，「这些杀戮行为在检方指控的时间范围里不断上演」。

ICC今年3月发出逮捕令，指控杜特蒂在任内发起反毒战争，涉及至少43起法外处决，犯下危害人类罪。

杜特蒂的首席辩护律师考夫曼（Nicholas Kaufman）说，杜特蒂因「多方面的认知障碍」无法接受审判，并敦促ICC无限期延后相关程序。法院正在衡量杜特蒂是否具备就审能力。

杜特蒂3月11日在菲律宾首都马尼拉（Manila）被捕，当晚即被遣送荷兰，羁押候审至今。

在第一场听证会上，他透过视讯连线出庭，看似神情恍惚且身体虚弱，从头到尾几乎没有开口发言。（编译：刘文瑜）