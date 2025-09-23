The Swiss voice in the world since 1935

菲前总统杜特蒂任内铁腕扫毒 　被控3项危害人类罪

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社海牙22日电） 国际刑事法院（ICC）检察官指控菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）犯下3项危害人类罪，在他任内发起的「反毒战争」中涉及至少76起谋杀。

检方在一份落款日期为7月4日的起诉书中，详述对杜特蒂的指控。现年80岁的杜特蒂目前被关押在荷兰海牙滨海郊区色文宁金（Scheveningen）的国际刑事法院拘留中心。

第1项指控涉及他在2013年至2016年间担任菲律宾纳卯市（Davao）市长时，共谋参与19起谋杀；第2项指控与他在2016年至2017年担任菲国总统期间，涉嫌参与针对所谓「高价值目标」（High Value Target）的14起谋杀有关。

第3项指控则与在「清剿」行动中犯下的43起谋杀有关；这项行动锁定阶层较低的疑似吸毒者或贩毒者。

检方指出，相关行动发生在2016年至2018年间，地点遍布菲律宾各地。

杜特蒂在任内强力扫毒，要求军警对毒枭、毒贩与吸毒者铁腕执法，人权团体称，数以千计人因此丧命。

ICC检察官表示，实际受害人数恐怕更多，「这些杀戮行为在检方指控的时间范围里不断上演」。

ICC今年3月发出逮捕令，指控杜特蒂在任内发起反毒战争，涉及至少43起法外处决，犯下危害人类罪。

杜特蒂的首席辩护律师考夫曼（Nicholas Kaufman）说，杜特蒂因「多方面的认知障碍」无法接受审判，并敦促ICC无限期延后相关程序。法院正在衡量杜特蒂是否具备就审能力。

杜特蒂3月11日在菲律宾首都马尼拉（Manila）被捕，当晚即被遣送荷兰，羁押候审至今。

在第一场听证会上，他透过视讯连线出庭，看似神情恍惚且身体虚弱，从头到尾几乎没有开口发言。（编译：刘文瑜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团