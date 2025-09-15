菲国总统：面对议员和官员涉贪丑闻 民众抗议有理

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尼拉15日电） 由于国会议员与官员涉嫌一桩防洪工程贪腐丑闻案，菲律宾民怨持续升温，总统小马可仕今天宣布成立专人小组办案，并说一点也不责怪民众上街头抗议。

近几周来，这起基础建设丑闻案引发马尼拉各处多起示威活动，包括菲律宾大学校园约3000名学生参与的一场活动。

为防范意外，菲律宾军方目前已进入「红色警戒」状态。

小马可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）今天在记者会上表示：「你们表现出愤怒、不满和失望，想要追求正义，这有何不对…我一点儿也不责怪。」

在上周听证会中，有证人点名小马可仕的表亲兄弟、众议院议长罗慕德斯（Martin Romualdez），今天小马可仕被问及此事时再次强调，他曾承诺「不会对朋友和盟友心软」。

在这起牵连日益扩大的丑闻中，罗慕德斯是受到关注的多名国会议员之一，而他否认涉案。

上周，一家营造公司负责人指控近30名国会议员及公共工程及公路部（DPWH）官员收受现金贿赂。

小马可仕今天宣布，由前最高法院法官雷耶斯（Andres Reyes）领导一个3人委员会，负责调查过去10年来的防洪工程项目。

此一小组拥有权限可举行听证会及审查有关证据，但无权作出惩处决定。

菲律宾历来有高层政治人物涉及贪腐时，大多数能免于重刑。

菲国财政部估计，2023到2025年间，因防洪工程贪腐，造成菲律宾经济损失高达20亿美元（约新台币610亿元）。（编译：纪锦玲）