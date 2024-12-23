菲律宾军方：将购买美国泰风飞弹系统

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（法新社马尼拉23日电） 菲律宾军方今天说，计划购买美国泰风（Typhon）飞弹系统，以保护海上权益。其中，菲律宾主张的南海权益与地区强权中国重叠。

美国陆军今年稍早与长期盟邦菲律宾进行年度联合军事演习时，在菲律宾北部部署泰风中程飞弹系统，并在演习结束之后将其留在原地。尽管北京批评此举破坏亚洲稳定，但美国不为所动。

从那时开始，菲律宾军方利用这套系统训练军队以熟悉操作。

菲律宾陆军司令贾里多（Roy Galido）在记者会说：「计划购买它，是因为我们在群岛防御实施概念中，看中它的可行性和功能性。」

他说：「我很高兴向同胞报告，你们的军队正在建构这项能力，以保护我们的主权。」他还说，购置的飞弹系统总数将取决于「经济情况」。

贾里多说，一般来说，菲律宾军方从规划至取得新武器系统，至少需要两年或更长时间。他还说，购置飞弹系统的费用尚未列入2025年的预算。

美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）为美国陆军开发的泰风飞弹系统，是一套「中程能力」（mid-range capability）陆基飞弹发射系统，射程为480公里，但更长射程的版本正在开发中。

美国泰风飞弹系统出现在菲律宾领土，已经激怒北京。近几个月来，中国军队和菲律宾针对南海有争议的珊瑚礁和水域而发生的对抗不断升高。