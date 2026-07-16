菲律宾批中国官媒发动画片将其比为猴子

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（法新社马尼拉16日电） 菲律宾海岸防卫队发言人塔里耶拉今天痛批中国官方媒体发布1支涉及种族歧视的动画影片，将菲律宾比喻为1只猴子、被美国和日本「强迫」捍卫其在南海的主权主张。

中共英文媒体「中国日报」（China Daily）在其脸书（Facebook）帐号发布这支长约1分钟的人工智慧（AI）生成歌唱影片，开场时1只身穿菲律宾传统服饰巴隆衫（barong）的猴子被2只分别挂着美国和日本国旗标志的手臂推上1艘船上的卡拉OK舞台。

接着这两只手臂指使猴子开始唱歌，它先是唱出：「我们试图绕过中国来展开所谓海域划界谈判…」，意指菲律宾和日本5月底宣布将启动专属经济区（EEZ）及大陆礁层海洋边界的谈判。

此时画外音大喊：「唱错歌了！…我们给你的是另份歌词！」猴子于是从口袋掏出1张纸，上面写着「南海仲裁裁决」。

但画外音仍不满，手臂便将猴子放到1台弹射器上，将其射到海面上，接着1门类似中国海警用于对付菲律宾船员和渔民的水炮朝这只猴子发射水柱，将其喷飞。

塔里耶拉在他的社群媒体平台X帐号转发这段影片，谴责这是「赤裸裸的种族主义」。

他在贴文中写道：「这个时代绝不容许种族主义。为了贬低其他族裔而进行的种族歧视，只应该遭到谴责。菲律宾人不是猴子！」