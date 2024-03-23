菲律宾控中国海警水炮射击南海补给船 双方再对峙

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（法新社马尼拉23日电） 菲律宾指控中国海警今早在南海一处偏远且有主权争议的礁石海域阻挡一艘菲国补给船，并发射水炮。

菲律宾军方表示，这次攻击发生在爱尤银礁（Ayungin Shoal，即仁爱暗沙）海域，中国船舰发射水炮，与菲国船只擦撞，和双方近月对峙情况类似。

菲国军方公布的影片显示，一艘白色船舰一再用水炮射向在旁边航行的另一艘船。

菲国军方还公布另一段影片，内容是一艘标有「中国海警」字样的白色船舰越过一艘船的船首，菲方称这艘船是菲国补给船Unaizah May 4。

菲方表示，这些影片是于今早拍摄，当时Unaizah May 4正前往爱尤银礁。菲国在当地驻有少数部队，中国也声称拥有这个地区的主权。

菲国军方在声明中说：「由于中国海警船持续发射水炮，UM4补给船于（上午）8时52分严重损坏。」但菲方未说明损坏性质或是否有人员受伤。

中国海警局则透过声明表示，已针对进入仁爱暗沙邻近水域的菲律宾船只「依法采取管制措施」。

中国声称拥有几乎整片南海的主权，驳斥菲律宾等国家的主权主张，也无视一项认为中方主张并无法律依据的国际裁决。

两天前，中国海警与登陆两处岩礁的菲律宾科研人员也在黄岩岛（Scarborough Shoal）附近对峙，这里是南海另一处争议热点。

菲律宾海岸防卫队发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在另一项声明中说，菲国护卫舰「卡布拉号」（BRP Cabra）今早遭3艘中国海警和其他船只「妨碍和包围」，「由于中国海上部队不负责任的挑衅行径」，导致卡布拉号无法靠近补给船。